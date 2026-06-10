お笑いタレントのスマイリーキクチが１０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。少女ら５人がチャットＧＰＴに相談し、元交際相手を恐喝した疑いで逮捕した事件に言及した。少女らは今年の１月、東京八王子市で元交際相手の男子高校生に「妹の足を触った」と因縁をつけて暴行し、重傷を負わせ、１５万円を脅し取ろうとした疑いで逮捕された。１５万円という金額については、仲間がチャットＧＰＴに「児童に対する性被害」について相談