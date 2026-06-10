ドジャースの大谷翔平投手（３１）は９日（日本時間１０日）に敵地ピッツバーグでのパイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打２打点、１得点だった。８回二死満塁で代打を送られ、退いた。打率３割１厘。チームは１２―３で大勝した。相手先発は昨季のサイ・ヤング賞右腕スキーンズ。ＭＬＢ公式サイトがトップで「サイ・ヤング賞とＭＶＰの注目対決」と取り上げた現在のＭＬＢで屈指の対戦だ。初回先頭はカウン