有村架純、石田ひかり、姫野花春がトリプル主演する沖田修一監督最新作『さとこはいつも』の追加キャストが解禁。オダギリジョーが有村演じる沙都子の6年にも及ぶ不倫相手役、青木柚が沙都子とともに働く天真爛漫な癒し系新入社員役を演じる。【写真】『さとこはいつも』オダギリジョーが有村架純の不倫相手役これまでも、ユニークでどこかキュートな人間たちを、温かな眼差しで描き続けてきた沖田監督が、本作で描くのは、年