見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第11週「凪（なぎ）にそよぐ」（第53回）が10日に放送され、シマケン（佐野晶哉）が女郎の夕凪ことセツ（村上穂乃佳）に謝罪。ネット上には「誠実な男」「偉い」「気持ちは伝わってほしい」といった反響が寄せられた。【写真】明日の『風、薫る』体調が回復したセツ（村上穂乃佳）シマケン（佐野晶哉）が、セツの身の