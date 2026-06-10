昨年１２月に第１子出産を公表した日本テレビの郡司恭子アナウンサーが涼しげなワンピース姿のオフショットを公開した。１０日までに自身のインスタグラムを更新した郡司アナ。「今年の相棒はこのワンピ」と書き出し、髪を後ろでまとめ、背中が開いたノースリーブワンピースを着用した姿のショットを複数枚アップ。また着用しているワンピースについて「去年体形の変化が大きくあって気になるところがまるっと隠れたりカムフ