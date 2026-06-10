東京・墨田区スポーツ協会に加盟する「墨田区ラグビーフットボール協会」（しもむら緑会長、大谷浩一郎理事長）が７日に錦糸公園野球場で、ラグビーの「区民スポーツ大会」を開催した。幼児からシニア、保護者ら関係者を含め約２００人が参加。山本亨区長や地元出身の女子プロゴルファー・葭葉ルミさんもサプライズで激励に訪れ、地域の競技浸透とラグビー熱の高まりを印象づけた。春秋２回の開催は２０２４年から始まり、今回