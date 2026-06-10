◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦大商大７―０東日本国際大＝７回コールド＝（１０日・神宮）大商大が７回コールドの快勝で８強入りした。初回２死二塁で、真鍋慧（３年＝広陵）の右前適時打で先制。５回２死一塁から春山陽登（４年＝敦賀気比）の左越え２ランで加点。７回には代打・竹田陽翔（１年＝神戸国際大付）の２点二塁打でダメを押した。投げてはエース左腕・星野世那（４年＝近江