大腸の憩室（けいしつ）出血で緊急手術を受けた俳優の柏原収史が１０日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、無事退院したことを報告した。柏原は「本日退院しました！」と伝え、「お休み中、皆さんからのたくさんの温かいメッセージにとても励まされました。すべて読ませていただきました。本当にありがとうございました！」と感謝。「ゆっくり休んで心身共にリフレッシュし、しっかりエネルギーもチャージできたので、こ