テレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・後１１時６分）が９日に放送され、お笑いトリオ「森三中」の黒沢かずこが人柄に感激した人物を明かした。この日はこれまでに自分を助けてくれたり良い影響を与えてくれた「芸能界で出会った『いいやつ』発表会」をテーマに進行。ゲスト出演した黒沢は、過去にトーク番組で「最近家の前に知らない人が私を待ち伏せしている」という話をしたら、その収録後、黒沢の家の近く人に住んで