◆米大リーグロッキーズ―カブス（９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が９日（日本時間１０日）、本拠地・カブス戦で先発登板し、カブス・鈴木誠也外野手（３１）は「６番・右翼」でスタメン出場した。菅野は６回途中で９３球を投げ、６安打３失点、３奪三振でチーム単独トップとなる６勝目（４敗）の権利を持って降板した。誠也は左飛、中飛の２打数無安打に抑えた。菅野は