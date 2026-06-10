◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦大商大７―０東日本国際＝７回コールド（１０日・神宮）５大会連続１９度目の出場の東日本国際大（南東北大学）が大商大（関西六大学）に７回コールドで敗れ、２回戦で姿を消した。打線が大商大先発のプロ注目左腕・星野世那投手（４年＝近江）の前に沈黙。キレのある直球と打者のタイミングを外すチェンジアップの前に１安打に封じられた。投手陣は先発