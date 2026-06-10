「明らかに事件の風向きが変わりましたよね」【もっと読む】阿部監督の暴行事件 異様に早い「解任判断」の裏側「阿部さんの復帰もあるんじゃないですか」若手OBによれば、最近の巨人ナイン、寄ると触ると、こんな会話をしているという。長女への暴行容疑で阿部慎之助前監督（47）が現行犯逮捕されてから約2週間、9日に警視庁渋谷署が書類送検した。警視庁は送検にあたり、検察側に厳しい処分を求めない「寛大処分」の意見を付