無双状態の投球はいつまで続くのか。【もっと読む】大谷翔平が負傷して出血大谷翔平（31=ドジャース）が、日本時間あす11日のパイレーツ戦に先発する。開幕から10試合に先発して6勝2敗、防御率0.74。10試合中、9試合が6イニング以上を自責点3以内のクオリティースタートで、残り1試合にしても5回無失点。特筆すべきは1点に満たない防御率だ。9日現在、規定投球回数（試合数）の「66」に5イニング足りないものの、ナ・リー