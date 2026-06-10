セレッソ大阪の新ユニフォームが明らかにJ1百年構想リーグで3位となったセレッソ大阪は、2026-27シーズンの新ユニフォームを発表した。公式Xアカウントでは『桜を纏う、桜が集う』というユニフォームコンセプトについて、「桜を背負い戦う選手たちと、桜を纏い声援を送るサポーター。その想いがスタジアムでひとつになる」と綴っている。ピンクが基調のユニフォームは、前面に大きな桜のシルエットが入り、背面にも桜が描かれ