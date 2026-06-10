阪神にとって悪夢の5イニング連続被弾となった。【もっと読む】阪神藤川監督「オラつき」連発に対戦相手やファンから苦情の嵐昨年の日本シリーズの再戦となった9日のソフトバンク戦。1勝4敗で日本一を逃した阪神ナインは、リベンジを誓って敵地福岡に乗り込んだが、返り討ちにあった。先発の才木が初回から3イニング連続で3本塁打を浴びるなど3回を投げて被安打5、5失点と炎上すれば、4回から2番手でマウンドに上がった椎葉