アメリカ・ナッシュビル入りの様子を公式SNSが公開北中米ワールドカップ（W杯）に出場する日本代表は6月8日、事前合宿地のメキシコ・モンテレイからチャーター機で移動し、アメリカ・テネシー州にあるナッシュビル入りを果たした。日本代表の公式Xアカウントでは、ナッシュビル入りする選手たちの様子を公開している。投稿されたのは、DF冨安健洋やMF田中碧、MF堂安律、MF伊東純也らの写真。荷物を携えて移動する選手たちの様