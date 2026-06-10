イタリア・ローマの有名観光地周辺で、米国人観光客の夫婦がジェラート2カップに約8000円を支払ったことが伝えられ、観光地のぼったくり料金をめぐる論争が広がっている。8日（現地時間）、ザ・サンなどによると、米国人観光客のニコルさんは3日、夫とともにローマ中心部のナヴォーナ広場近くにあるジェラート店で、予想をはるかに上回る金額を請求されたと自身のSNSで訴えた。夫妻は、1スクープ4ユーロ（約740円）のジェラートを2