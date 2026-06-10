フランスを代表する観光地であり、国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界文化遺産でもあるモン・サン・ミッシェル修道院で、1000年の歴史上初めて結婚式が行われた。8日、フランスのマダム・フィガロなどによると、モン・サン・ミッシェル修道院で中国人の著名モデル、ミン・シーと実業家のマリオ・ホーの結婚式が執り行われた。億万長者の中国人カップルである2人は2019年に結婚式を挙げていたが、7年後にモン・サン・ミッシェル