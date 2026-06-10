セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年6月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」赤いほっぺふわふわころりんマスコットを紹介します☆ セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」赤いほっぺふわふわころりんマスコット 登場時期：2026年6月5日より順次サイズ：全長約5×5×10cm種類：全4種（ミニーマウス、ミッキーマウ