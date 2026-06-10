湖南省長沙市にあるトラックメーカー、三一重卡の産業パークの車両組立工場で働く従業員。（５月１２日撮影、長沙＝新華社記者／薛宇舸）【新華社北京6月10日】中国国家統計局が10日発表した5月の生産者物価指数（PPI）は、前年同月比で3.9％上昇した。