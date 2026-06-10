８日、スイス・ジュネーブで開かれた国連「文明間対話の国際デー」テーマイベントであいさつする国連ジュネーブ事務局のバロバヤ事務局長。（ジュネーブ＝新華社記者／王其氷）【新華社ジュネーブ6月10日】スイス・ジュネーブの世界気象機関（WMO）本部で8日、国連「文明間対話の国際デー」を祝うテーマイベントが開かれた。50カ国以上の国連常駐代表や上級外交官、国際機関の責任者、メディア関係者ら200人余りが出席した。「