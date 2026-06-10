ウエルスアドバイザーは９日付で、リソー教育グループの投資判断を「ニュートラル」（中立）から「オーバーウエート」（強気）に引き上げた。想定株価レンジは２５０円−３００円とした。ウエルスアドバイザーでは、リソー教育Ｇは２７年２月期に駿台予備学が開発した学習塾向け大学進学指導サービス「駿台Ｄｉｖｅｒｓｅ」やオンライン授業の強化で業績が拡大すると予想。今期の在籍生徒数は順調な推移となっており、学習