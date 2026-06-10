パイレーツ戦の7回、適時二塁打を放ちポーズをとるドジャース・大谷＝ピッツバーグ（共同）【デンバー共同】米大リーグは9日、各地で行われ、ロッキーズの菅野はデンバーでのカブス戦に先発して5回0/3を投げ、1本塁打を含む6安打3失点で6勝目（4敗）を挙げた。カブスの鈴木は「6番・右翼」で出場し、4打数1安打1打点。7―3で勝ったロッキーズは連敗を4で止めた。ドジャースの大谷はパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場し、