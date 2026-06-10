有馬温泉街の神社で火事があり、周辺は一時騒然となりました。警察と消防によると、9日午後9時半ごろ、兵庫・神戸市北区有馬町で「山の方面で燃えている」などと消防に通報がありました。燃えていたのは、有馬稲荷神社の敷地内にある宮司の自宅で、火は約5時間後に消し止められましたが、自宅や社務所など3棟が全焼したということです。目撃した人は「もう真っ赤、炎も見えていた。（火が）近くまで来るんじゃないかという心配はあ