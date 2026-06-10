音楽家の大友良英氏（66）が10日までにインスタグラムを更新。ジャズギタリスト中牟礼貞則（なかむれ・さだのり）さんの訃報を受け、追悼した。大友氏は「日本の偉大な先駆者、ギタリスト中牟礼貞則さんの訃報」と切り出し、「彼は若き日に高柳昌行とともに日本のモダンジャズを切り開いた巨人であり93歳まで現役で演奏を続けていました」と経歴を紹介。「何年か前にピットインやNHKFMでご一緒したのが最初で最後の共演になってし