奈良県でシカを撮影していたところ、偶然捉えられた“奇跡的な瞬間”がSNSで話題を集めている。【映像】シカを撮影→“奇跡の瞬間”（実際の映像）投稿したのは、奈良に引っ越すほどシカの撮影にハマっており、普段からシカの魅力を発信し続けている投稿主（＠igufoto）。午前6時に澄んだ空気に包まれる中、きれいな風景とともに鹿の撮影をしようとしていたところ、撮影中のシカのお尻が突然強烈に光りはじめる“奇跡的な瞬間