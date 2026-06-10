2026年の「防衛白書」について、防衛省は「ショート動画」を初めて作成するなどして、発信を強化する方針です。日本の防衛の現状や課題などをまとめた「防衛白書」は、毎年7月頃に公表されます。防衛省関係者によりますと、今年は、内容をわかりやすく発信するために、短く編集された「ショート動画」や小冊子を初めて作成する方針です。一方、白書の概要については10日、自民党の会議で示される見通しです。ウクライナで大量かつ