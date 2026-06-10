モデルでフルーティストのCocomi（25）が10日、都内で「THE MONSTERS 10周年記念展東京『MONSTERS BY MONSTERS：NOW AND THEN』」プレビューに出席した。中国発の人気キャラクター「ラブブ」などが登場する作品「THE MONSTERS」誕生10周年を記念したアート展。同作のキャラクターが好きだといい、「（会場を回って）世界観にどっぷり浸れた。自分が見たことがなかったキャラクターのスペシャルエディションだったりコラボ作品だ