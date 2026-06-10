フリーアナウンサー長島瑞穂が10日までにインスタグラムを更新。結婚を発表した。長島アナは「いつもお世話になっている皆さまへ私事ですが、この度結婚致しました。仕事はマイペースに続けていきますので、これからもよろしくお願い致します。長島瑞穂」と発表し、ウェディングドレス姿を披露した。ファンやフォロワーからも祝福の声が数多く届いたほか、「可愛すぎる花嫁さん」「なんて素敵なの」「とっても綺麗」「美しすぎま