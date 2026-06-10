全国麦茶工業協同組合近畿支部（11社）は麦茶の日の6月1日、JR奈良駅前で恒例の「麦茶の日イベント」で麦茶の無料配布とPRを行った。当日は晴天で暑さが増す中、組合のキャラクター・ムギティーくんの着ぐるみも登場し、消費者の注目を集めた。配布では、麦茶の他、麦茶の特徴を記載したリーフレットも配り、麦茶の魅力を伝えた。松井㬢明支部長（つけもと社長）は「麦茶はノンカフェイン、ノンシュガー、ノンカロリー