伊藤ハムは、「毎日のくらし応援」をコンセプトにした低価格帯の新ブランド「Sunny Price（サニープライス）」を7月1日から新発売する。中嶋祐子常務畜肉原料や包装資材など様々なコストが高騰する中、同シリーズはパッケージの配色を3色に絞るなど、畜肉原料以外のコストを抑えることで「コストとパフォーマンスのバランス」を工夫した。同日から第一弾としてウインナー、ロースハム、ピザの「日常使いに的を絞った」（同社）