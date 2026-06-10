犬が車の中で落ち着かない理由3つ 犬は、車での移動中にソワソワと落ち着きをなくすことがあります。その理由はひとつではなく、いくつか考えられます。では具体的に、どのような理由が考えられるのでしょうか。ここでは、犬が車の中で落ち着かない理由を3つご紹介します。 1.車内環境へのストレス 車内は犬にとって特別な空間となるため、ストレスを感じてしまうことが少なくありません。例えば、車内の暑さやにおい