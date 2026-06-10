ヤクルト本社は7月から、全国約3万人のヤクルトレディ（YL）を対象に、酷暑環境下での就業環境を強化する新たな対応策を実施すると発表した。近年の気候変動により夏季の猛暑が常態化・激甚化する中、現場ごとの工夫に加え、全社的な対応が必要な段階にあるとの認識を示した。同社は、YLを「事業を支える重要な存在」と位置付け、健康と安全を確保しながら、サービス品質の維持・向上につながる体制整備を進める。今回の施策