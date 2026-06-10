クマの出没により立ち入りが制限されていた由利本荘市の本荘公園の規制が午前10時に解除されました。由利本荘市では今月1日、本荘公園にクマが出没したため公園を封鎖し、捕獲用のおり、箱わな2基を設置していました。クマの捕獲には至らず、箱わなの近くに設置していたカメラにもクマの姿がうつることはありませんでした。市が猟友会とともに公園内を捜索し、クマが潜伏している可能性はないと判断したため、箱わなを撤去したとい