ヤクルト本社は、オランダ王国ヘルダーランド州のワーヘニンゲン・キャンパス内に設立した研究開発拠点「Yakult European R＆D Center B.V.」の本格稼働を開始した。5月18日にオープニングセレモニーを開催し、グローバル研究開発体制の強化に向けた新たな拠点として始動した。同センターは2025年9月に設立。グローバル研究開発体制の確立に向けた準備を進め、このほど本格稼働した。オープニングセレモニーにはヘルダーラ