ローソンとKDDIは6月4日、店舗を拠点に地域コミュニティの活性化を目指す「ハッピーローソンタウン」構想の第1号店「ハッピーローソンタウン池田伏尾台店」（大阪府池田市）をオープンした。コンビニ機能に加え、交流、防災、生活支援機能を備えた新たな店舗モデルで、2030年までに全国100か所への展開を目指す。ローソンは創業50周年を機に「地域再創生」を掲げ、店舗を地域課題の解決拠点とする取り組みを推進。KDDIは通信や