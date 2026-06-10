全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・小伝馬町のフランス料理店『Cheval（シュヴァル）』です。【新店】食材の魅力を前面に出した一流の技をアラカルトで漆黒の肉塊が静かに放つ美味のオーラに目が眩む。噛み締めれば歯に伝わる心地よい弾力感、極上の旨み……くぅ、今思い出しても感動が舌に蘇る。牛ほほ肉赤ワイン煮込み4800円『Cheval（シュヴァル）』牛ほほ肉赤ワイン