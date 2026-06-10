日本代表のMF中村敬斗とFW上田綺世が、“大人の魅力”あふれる姿で女性誌の表紙を飾り、ファンを沸かせている。中村の公式インスタグラム『keito.ism.official』は６月９日、「6/10(水)発売の【anan】2499号スペシャルエディションの表紙を飾らせていただきます」と投稿。あわせて公開された表紙写真には、北中米ワールドカップに出場する日本代表戦士２人が登場した。写真では、中村が黒のスーツ、上田がグレーのスーツを着