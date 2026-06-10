元K-1フェザー級王者の村越優汰さんは6月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。婚約と引退について報告しました。【写真】村越優汰、婚約＆引退を報告「これからも二人で幸せに」村越さんは「ご報告」とつづり、写真と画像を1枚ずつ投稿。写真は婚約した総合格闘家の山崎桃子さんとのツーショットで、画像は婚約報告の文章です。「実は以前からお付き合いさせて頂いてた山崎桃子さんと婚約しましたお気付きの方もいると思いますがジ