ラッシングの危険スライディングに辛辣な声が相次いだ(C)Getty Imagesドジャースは現地時間6月9日、敵地でのパイレーツ戦に12−3で大勝した。この試合、1点を追う5回に先頭の8番ダルトン・ラッシングが四球を選んで出塁すると、9番のアレックス・フリーランドが二ゴロとなり、ラッシングは二塁でアウトとなったが、二塁ベースカバーに入った遊撃手のジャレド・トリオロに対し併殺封じのための危険なスライディングを仕掛けたこ