バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代（16〜29歳の男女）3297人を対象に「夜に“コンビニ行くけど何かいる？”と聞いてくれそうな兄っぽい有名人ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：深澤辰哉（Snow Man）2位は、Snow Manの深澤辰哉さんでした。頼まれていなくてもついでに買ってきてくれそう