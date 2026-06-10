サッカー日本代表・上田綺世選手の妻で、モデルの由布菜月さんは6月8日、自身のInstagramを更新。ニューボーンフォトを披露しました。【写真】生後8日目のニューボーンフォト「お月様に乗ってる姿可愛すぎますね」由布さんは「YouTubeにもアップしたニューボーンフォト生後8日目に撮影していただきました」とつづり、5枚の写真を投稿。1〜3枚目は由布さんが新生児の娘を抱く姿で大切そうに抱き締めたり、向き合って鼻先を合わせ