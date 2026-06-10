「冷塩クランチキャンディ」カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、スーッとした冷涼感が特長の噛んで食べる塩飴「冷塩クランチキャンディ」を6月16日から全国のコンビニエンスストアおよび駅売店で発売する。今年4月、気象庁は最高気温40℃以上の日を指す名称として新たに「酷暑日」を発表。また、夏が長期化する“二季化”という言葉の登場や、昨年6月からは職場での熱中症対策が義務化されるなど、長く厳しい夏の暑さ