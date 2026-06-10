生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、照明ブランド「Luminasave（ルミナセーブ）」から、省エネLEDシーリングライト「ルミナセーブ20畳調光・調色モデル」を5月中旬に発売した。また、同製品は14000lmの明るさを実現しており、今年5月に実施された指定領域における市場調査（調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）の、一般家庭用LEDシーリングライトの明るさにおいて第1位を獲得した。国際的な水銀規制の影響