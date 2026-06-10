「チョコパイ＜華やぐアールグレイのレモンティー＞」ロッテは、6月16日にチョコパイブランドから「チョコパイでひと休みシリーズ」第4弾として、「チョコパイ＜華やぐアールグレイのレモンティー＞」を発売する。昨年6月に実施したファンイベント「チョコパイLoverミーティング」では、参加者の人々と「新フレーバー開発会議」を実施した。「チョコパイ〈華やぐアールグレイのレモンティー〉」は、同ミーティングで寄せられた意見