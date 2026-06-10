「果汁グミSpecial黄金桃」明治は、くだもののおいしさがギュッとつまった「果汁グミ」ブランドから、国産黄金桃の果汁を使用した期間限定の果汁グミ「果汁グミSpecial黄金桃」を、6月16日に全国の一部コンビニエンスストア・駅売店で、7月14日からは一部企業へ経路を拡大して発売する。「果汁グミSpecial」シリーズは、昨年12月に、栃木県産とちあいかの果汁を使用した「果汁グミSpecialとちあいか」を発売し、品種や産地などを厳