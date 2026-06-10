麺屋たいそん「京王限定 濃厚博多豚骨チャーシュー麺」京王百貨店 新宿店は、6月19日〜24日の期間、7階大催場において「福岡うまいもの大会」を開催する。通算4回目の開催となる同展では、イートインには「麺屋たいそん」「割烹よし田」が初登場するほか、福岡の特色あるうどんスープ4種が楽しめる「テレビ西日本 うどん MAP 博」企画も初登場する。王道の明太子グルメや人気スイーツ各種など、初登場7店を含む全36店舗が福岡から