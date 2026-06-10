ＪＶＡ（日本バレーボール協会）は、６月１０日（水）から始まるバレーボールネーションズリーグ（ＶＮＬ）の予選ラウンド第１週、中国大会に出場する男子日本代表チームの出場選手１４人及びリザーブ選手２人を発表しました。 【写真を見る】エースでキャプテンの石川祐希選手 バレーボール男子日本代表が、９月に行われるアジア選手権でのロサンゼルスオリ