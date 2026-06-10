タレントの網浜直子が９日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、２５歳の息子のＬＩＮＥの既読がつかないだけで捜索願を出しかけたことを明かした。この日は「パパママの心配事を解消ＳＰ」と題し、パパママ著名人が集合。網浜は２５歳、２４歳の２人の息子がいるが、「子供が大きいんですけど、未だにＬＩＮＥの既読がないとずっと心配になっています」と母心を吐露。「大きくなってくると、車に乗るようになって、港と