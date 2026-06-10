元プロレスラー・タレントの北斗晶（58）が8日、自身のインスタグラムを更新。義母が90歳の誕生日を迎えたことを報告し、夫で元プロレスラーの佐々木健介（59）、長男・健之介さんらと家族で“お祝い”する写真を披露した。【写真】ケーキの前で“おちゃめ”なダブルピースをする北斗晶の90歳義母北斗は「九州ばーちゃん（義母）卒寿 90歳のお誕生日おめでとう #卒寿 #90歳 #福岡 #家族 #長生きしてね」とつづり、ケーキを前に